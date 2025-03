Riarmo, il piano: spese condivise (stile vaccini anti-Covid) da parte dei paesi dell'Ue

Riarmo Ue, la mossa di von der Leyen: facciamo come con i vaccini

L'Unione europea ha approvato un piano per il riarmo da 800 miliardi per rispondere al disimpegno degli Stati Uniti guidati da Trump in Ucraina e tutelarsi dalle possibili minacce da parte della Russia di Putin. Ma il dilemma riguarda il modo di agire e su questo si stanno interrogando i singoli stati. L'ultima ipotesi al vaglio è quella di studiare un piano in stile vaccini anti-Covid, vale a dire condividere le spese per l'acquisto di armi. Un sostegno finanziario e normativo all’industria della Difesa del Vecchio Continente anche per snellire gli oneri burocratici, favorirne lo sviluppo e recuperare il gap con quella di altri attori globali. E poi - in base a quanto risulta a La Stampa - nuove partnership in materia di sicurezza con Stati come Canada, Norvegia, Regno Unito, ma anche Turchia e i Paesi dell’Indopacifico.

Dopo aver presentato il piano "ReArm Europe", Ursula von der Leyen ha completato il suo "Libro Bianco sul futuro della Difesa europea" che definisce una strategia a 360 gradi per andare al di là degli aspetti finanziari che dovrebbero portare gli Stati a mobilitare fino a 800 miliardi di euro nei prossimi quattro anni. Il documento di 20 pagine sarà presentato la prossima settimana e finirà sul tavolo del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. "La Russia è una minaccia esistenziale per l’Unione – si legge nella bozza visionata da La Stampa – e la necessità di dissuadere da un'aggressione armata russa rimarrà anche dopo un accordo di pace duraturo con l’Ucraina. Serve uno scudo anti-missili".

La Commissione chiede agli Stati di muoversi attraverso appalti congiunti ("almeno il 35% degli acquisti") per evitare una spirale inflazionistica sui prezzi e scongiurare una concorrenza interna sulle materie prime e si offre come centrale unica per gli acquisti.