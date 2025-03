Alta tensione Italia-Russia, Tajani convoca l'ambasciatore per gli attacchi a Mattarella

Alta tensione Italia-Russia, dopo il terzo attacco della Zakharova, Tajani...

Mentre si tenta una difficile tregua tra Ucraina e Russia con la mediazione degli Stati Uniti, scoppia un caso diplomatico tra il Cremlino e l'Italia. Per la terza volta nel giro di pochi giorni, infatti, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova attacca il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Menzogne sulle armi nucleari russe che minacciano l'Europa. Potete chiedere al presidente - dice Zakharova - per quali motivi si è permesso di mentire in quel modo. Forse si degnerà di provare in qualche modo le sue parole?". Dopo l'ennesimo attacco, Antonio Tajani ha convocato alla Farnesina l’ambasciatore russo in Italia, Aleksej Paramonov.

Tajani, che in queste ore si trova in Canada per partecipare al G7 dei ministri degli Esteri. Non è stata una decisione rapida. Ci sono volute - in base a quanto risulta a Il Corriere della Sera - almeno sei o sette ore, dal momento in cui le autorità russe hanno messo nel mirino per la seconda volta in pochi giorni Mattarella, per registrare la protesta del governo italiano.

Con queste parole Tajani ha motivato l’atto: "Condanna severa contro l’ennesimo attacco verbale verso Mattarella. Uomo di pace e simbolo di unità nazionale ed europea. Per questo ho deciso di far convocare l’ambasciatore russo in Farnesina. Al capo dello Stato la mia più sincera solidarietà". Solidarietà a Mattarella è arrivata da tutti i partiti politici. Netta la reazione della seconda carica dello Stato: "Ancora una volta arrivano dichiarazioni farneticanti e inaccettabili", ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa.