Ritrovato un bimbo sparito da 7 anni: "La madre lo aveva portato in una setta"

L'incredibile storia di Alex, rapito e scappato dopo 7 anni. Ora è un diciassettenne

Dopo sette anni di ricerche si è conclusa la vicenda di Alex Batty, il bimbo inglese di 10 anni sparito dopo una vacanza in Spagna e fino ad oggi mai più ritrovato. Proprio la sua iniziativa personale gli ha permesso di liberarsi da una situazione che probabilmente non gradiva. La madre e il nonno, infatti, - si legge su Il Giornale - lo avevano portato in una sorta di setta, una comunità spirituale dove il ragazzo alloggiava principalmente in roulotte e tende. Non si conoscono ancora i motivi precisi ma proprio lui, ormai 17 enne, è riuscito a fuggire e ha camminato due giorni finché non è riuscito ad arrivare ad un commissariato di polizia. Si trovava in Francia, nei pressi di Tolosa.

Al momento della scomparsa a ottobre 2017, - prosegue Il Giornale - Alex si trovava in vacanza a Marbella, in Spagna, con la mamma Melanie Batty, allora 37enne, e il nonno David Batty, 58enne. A entrambi era stato vietato di stare con il bambino in quel periodo a causa di problemi domestici. Il ragazzo era senza documenti quando si è presentato dalla polizia ma il volto e la sua storia corrispondono in tutto e per tutto a quella del britannico rapito nel 2017. Oggi la procura di Tolosa ha confermato che si tratta proprio di lui. Gli investigatori sospettano che Alex sia fuggito da una comunità rurale ai piedi dei Pirenei. Dopo giorni di cammino solitario, è stato raccolto da un camionista che si è insospettito e ha chiamato la polizia.