Russia, l'allarme: prepara attacchi alle infrastrutture Ue. Italia blindata

Russia, gli attacchi cyber e il nuovo livello di allarme. Putin avverte l'Europa

La Russia ha messo nel mirino l'Europa. Questo è quanto sostengono le intelligence mondiali. L'allarme arriva dal Financial Times. Mosca avrebbe "già iniziato a preparare bombardamenti segreti — rivela il quotidiano britannico — con attacchi incendiari e alle infrastrutture sul suolo europeo, direttamente o indirettamente, all’apparenza con poca preoccupazione di causare vittime civili". Hackeraggi e sabotaggi, violenze e interferenze e anche tempeste elettroniche. Dopo gli attacchi cyber dal 2022 da parte di hacker appartenenti a gruppi filo russi, adesso - riporta Il Corriere della Sera - l’Italia si blinda anche per evitare azioni "fisiche" sul territorio nazionale. L’allarme lanciato dal Financial Times non sorprende più di tanto i servizi di sicurezza del nostro Paese, che già con l’invasione russa dell’Ucraina hanno innalzato i livelli di controllo e monitoraggio di situazioni potenzialmente pericolose.

Insomma, - prosegue Il Corriere - un quadro da Guerra fredda, che si unisce al conflitto ibrido già in atto e adesso, al netto della narrativa di una parte e dell’altra, potrebbe fare un salto di qualità. A partire da nuovi attacchi informatici — sul modello di quelli attuati in Ucraina — che mirano a mettere fuori uso intere infrastrutture e a distruggere sistemi di gestione della società civile interferendo sui sistemi di gestione e sicurezza: su tutti trasporti ed energia. Lo spettro del black out nazionale del 2003 durato 22 ore (allora per un guasto in Svizzera) è presente tutt’oggi.