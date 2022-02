Russia e bomba atomica. Tre codici per sganciarla, ma Putin ne ha solo uno

Russia e bomba atomica. A Putin mancano due codici per sganciarla

La guerra in Ucraina non si ferma. Nonostante la tregua annunciata, all'alba i russi hanno ricominciato a bombardare e lanciare missili, colpite Kiev e Kharkiv in particolare ma le esplosioni si sono avvertite in diverse altre città. In attesa dell'incontro tra le due delegazioni in Bielorussia cresce la tensione per le parole di Putin, lo Zar ha di fatto preannunciato l'intenzione di utilizzare la bomba atomica e ha già messo in allarme tutto il sistema per attivare il meccanismo che porterebbe alla terza guerra mondiale. Ma il processo - si legge sul Corriere della Sera - per mettere in pratica questa pericolosa manovra, non è così semplice e soprattutto non dipende solo ed esclusivamente da Putin. Di fatto ha messo in stato di allerta la forza di dissuasione russa, che comprende anche le forze nucleari. È una misura che per sé significa poco in termini pratici, ma che lancia un segnale allarmante sul livello di tensione globale raggiunto, in conseguenza della crisi ucraina.

La catena di comando del sistema nucleare russo - prosegue il Corriere - è modellata su quella sovietica e si basa su una concatenazione a tre chiavi (che sono in realtà codici di lancio). Una è nelle mani del presidente, una in quelle del ministro della Difesa e la terza in quella del capo di Stato maggiore interforze. Se anche uno solo di quei codici viene annullato, la procedura si blocca. Il numero uno della Nato, Jens Stoltenberg, ha condannato come «irresponsabile» e «pericoloso» il comportamento del presidente russo, Vladimir Putin, che ha posto in stato di allerta le forze di deterrenza, comprese quelle nucleari.

