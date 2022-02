Ucraina, i comandanti russi hanno ricevuto l'ordine di attaccare

A circa 60 km dal confine ucraino vi sarebbero 120 dei 160 gruppi tattici di battaglione (Btg) russi



Gli Stati Uniti hanno informazioni di intelligence secondo le quali i comandanti russi hanno ricevuto l'ordine di procedere all'invasione dell'Ucraina. Lo ha affermato David Martin, giornalista della Cbs specializzato in sicurezza nazionale, durante la trasmissione 'Face the Nation'. Le informazioni, secondo Martin, indicano che "stanno facendo tutto quello che comandanti americani farebbero una volta ricevuto l'ordine di procedere".

Ucraina: Cnn, 75% forze russe posizionate per attacco - La Russia ha quasi il 75% delle sue forze convenzionali in posizione contro l'Ucraina: lo riferisce la Cnn, citando un dirigente Usa a conoscenza diretta delle informazioni di intelligence. Secondo tale fonte, a circa 60 km dal confine ucraino vi sarebbero 120 dei 160 gruppi tattici di battaglione (Btg) russi, pari al 75% delle principali unita' da combattimento di Mosca. Mobilitati contro Kiev 35 dei 50 battaglioni per la difesa aerea, 500 tra caccia e caccia bombardieri nonche' 50 bombardieri medio-pesanti.