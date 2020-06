Russia, Merkel annuncia proroga di 6 mesi alle sanzioni europee contro Mosca

Prorogate le sanzioni europee alla Russia

"Le sanzioni economiche dell'Ue nei confronti della Russia vengono prolungate di sei mesi". Lo ha detto Angela Merkel in conferenza stampa a Berlino, precisando che vi è stata un'intesa su questo al vertice dei capi di Stato e di governo dell'Unione europea.

Il Consiglio degli esteri, che si è riunito nel pomeriggio del 18 giugno in videoconferenza, ospitando i 27 capi di Stato o di governo europei e i 6 dei partner orientali (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica di Moldova, Ucraina), ha infatti deciso di rinnovare le sanzioni decretate dopo “l’illegale annessione della Crimea e Sebastopoli”, contro i “responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina“.

Le misure restrittive in vigore riguardano il divieto di importazione nell’Unione europea di prodotti originari delle zone invase, oltre che di effettuare investimenti finanziari su infrastrutture o servizi turistici in quella regione, ma anche l’esportazione in Crimea, o per l’uso nella zona, di alcuni beni e servizi nei settori trasporti, telecomunicazioni, energia e produzione di combustibili fossili e risorse minerarie.

L’Unione europea continua a non riconoscere l’annessione della Crimea e di Sebastopoli da parte della Russia e condanna il gesto come una violazione del diritto internazionale.