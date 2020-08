Russia, Navalny ricoverato. "Avvelenato": giallo sull'oppositore di Putin

Il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny è in terapia intensiva con sospetto avvelenamento, lo ha annunciato la sua portavoce in una serie di tweet. Kira Yarmysh ha scritto che Navalny si e' sentito male durante un volo da Tomsk, in Siberia, a Mosca. Il pilota ha deciso per un atterraggio di emergenza a Omsk per consentire il ricovero. Secondo i medici sarebbe stato avvelenato da un liquido caldo. "Crediamo che Alexei sia stato avvelenato da qualcosa mescolato nel suo the", ha scritto Yarmysh. "Era l'unica cosa che beveva al mattino". Navalny, che e' passato da blogger anti-corruzione a sfidante piu' ovvio del presidente russo Vladimir Putin, e' stato sottoposto a continue pressioni da parte delle autorita', tra cui decine di condanne a pene detentive. Un anno fa, disse di essere stato avvelenato mentre era in prigione.

Russia: portavoce, Navalny è ancora incosciente

"Alexei e' ancora incosciente", ha scritto la portavoce di Navalny Kira Yarmysh in un aggiornamento su Twitter. "La polizia e' stata chiamata in ospedale su nostra richiesta".