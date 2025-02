Scontro Cina-Taiwan, Trump peggiora le cose: navi Usa in transito. Pechino: "Massima allerta"

Cina-Taiwan, la mossa di Trump che fa infuriare Pechino

Aumenta la tensione tra Cina e Taiwan, a complicare le cose arriva la mossa degli Stati Uniti di Trump che ha fatto infuriare Pechino e che rischia di far scoppiare subito un grosso problema tra il Dragone e gli Usa. Due unità della Marina americane, il cacciatorpediniere Uss Ralph Johnson e la nave oceanografica Bowditch, hanno attraversato lo Stretto di Taiwan dal 10 al 12 febbraio, nella prima missione del suo genere da quando il presidente Donald Trump si è insediato alla Casa Bianca il 20 gennaio.

La mossa è stata duramente contestata dalla Cina: "L'azione degli Stati Uniti invia segnali sbagliati e aumenta i rischi per la sicurezza", ha affermato il Comando dell'Esercito popolare di liberazione in una dichiarazione diffusa questa mattina. La Marina degli Stati Uniti minimizza: si tratta di operazioni di routine. Trump ha voluto lanciare un segnale a Xi Jinping e il presidente della Cina ha risposto subito in maniera massiccia, 62 navi e 15 aerei per presidiare la zona.