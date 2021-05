Il Partito nazionale scozzese (Snp) trionfa alle elezioni in Scozia e la 'first minister' Nicole Sturgeon proclama: "Non esiste alcuna giustificazione democratica per non tenere un secondo referendum sull'indipendenza" della nazione.

Scozia, vincono gli indipendentisti. Sturgeon: "Ora referendum"

"Non c'e' semplicemente nessuna giustificazione democratica perche' Boris Johnson, o chiunque sia, tenti di bloccare il diritto del popolo scozzese di scegliere il suo futuro". Lo ha detto la leader del partito nazionale scozzese (Snp) e premier della Scozia, Nicola Sturgeon, commentando i dati ancora parziali delle elezioni politiche nel suo Paese e rivolta direttamente al capo del governo britannico, Boris Johnson.

"E' un risultato straordinario che mi fa venire i brividi". Con 94 sezioni scrutinate su 129 totali, Sturgeon ora -in base alle previsioni- ha 63 seggi (due dalla maggioranza). Per Sturgeon, "si tratta di un risultato storico e ora intendo -ha aggiunto- tornare a lavorare per dare risposte concrete a quello che abbiamo proposto agli scozzesi". Sturgeon ha inoltre affermato che la sua speranza di tenere un secondo referendum sull'indipendenza da Londra rimane "realistica", ma bisogna prima pensare alla pandemia. Quando quest'ultima sara' sconfitta, ha sottolineato Sturgeon, "il popolo scozzese deve avere il diritto di decidere il proprio futuro, perche' si tratta di un principio democratico fondamentale"