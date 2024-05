Slovacchia, il primo ministro Robert Fico in condizioni stabili ma “serie"

Il primo ministro slovacco Robert Fico è stabilizzato, ma le sue condizioni restano "molto serie" ha detto il vicepremier Robert Kalinak. "I medici sono riusciti a stabilizzarlo durante la notte, purtroppo le sue condizioni sono ancora molto gravi perché le lesioni sono complesse", ha aggiunto. Fico, raggiunto da cinque colpi di arma da fuoco sparati da un 71enne che ha detto di aver agito per protesta contro le politiche del premier, è stato sottoposto per diverse ore a un intervento chirurgico d'urgenza. Il vicepremier Taraba ha detto che uno dei cinque proiettili gli ha perforato lo stomaco. Oggi intanto si riuniranno sia il Consiglio di Sicurezza che il Governo. Nelle ultime settimane il Paese, altamente polarizzato, ha visto proteste di massa contro le controverse decisioni del governo, come la chiusura della Procura anticorruzione, che stava indagando sui membri del partito di Fico, e i piani per la stazione radiofonica e televisiva pubblica RTVS.