Sondaggi Germania, Merkel dice addio nel 2021? Soeder prossimo cancelliere

GERMANIA: SONDAGGIO, IL 64% DEI TEDESCHI VUOLE SOEDER PER SUCCESSIONE A MERKEL

Una solida maggioranza di tedeschi vorrebbe vedere il 53enne premier bavarese Markus Soeder succedere ad Angela Merkel, quando la cancelliera lascerà la guida della Germania il prossimo anno. Secondo un sondaggio diffuso oggi dall'emittente Zdf, per il 64 per cento dei tedeschi è Soeder il candidato migliore per il ruolo di futuro cancelliere, dopo la sua brillante gestione dell'emergenza coronavirus in Baviera.

A marzo, solamente il 30 cento dei tedeschi era a favore del leader della Csu bavarese per la successione alla 65enne Merkel. Il sostegno a Soeder è particolarmente forte tra gli elettori della Cdu-Csu, che per il 78 per cento si esprimono a suo favore.