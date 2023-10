"Soros finanzia gruppi che sostengono Hamas", lo scoop dagli Usa

"Soros finanzia gruppi che sostengono Hamas": la rivelazione del New York Post

George Soros, miliardario di estrema sinistra, avrebbe versato più di 15 milioni di dollari dal 2016 a gruppi che hanno sostenuto le proteste pro Palestina di questo mese. Lo scrive il New York Post che rivela come attraverso un esame della Open Society Foundations si è scoperto che la rete di sovvenzioni di Soros ha erogato 13,7 milioni di dollari attraverso il Tides Center, organismo che sponsorizza diverse organizzazioni non profit che hanno giustificato i sanguinosi attacchi del 7 ottobre. Tra i beneficiari di Tides, scrive il NYP, c'è l'Adalah Justice Project, con sede nell'Illinois, che il giorno del massacro del 7 ottobre ha pubblicato sui social la foto di un bulldozer che abbatteva parte della recinzione di confine israeliana. Ma anche Desis Rising Up and Moving, un altro co-sponsor della protesta di Bryant Park dove sono state arrestate 139 persone, come mostrano i registri finanziari.

Open Society Foundations, secondo il NYP, ha poi donato 60.000 dollari nel 2018 all’Arab American Association di New York, "un gruppo co-fondato dall’attivista politicamente connessa a Linda Sarsour che ha contribuito a pianificare una protesta piena di odio “Flood Brooklyn for Palestine” a Bay Ridge il 21 ottobre, dove i manifestanti hanno chiesto lo sradicamento di Israele e hanno tenuto un cartello con la bandiera israeliana in un cestino della spazzatura con la scritta “Per favore, mantieni il mondo pulito!”".

Ma non solo. "Open Society Foundations ha anche assegnato 1,5 milioni di dollari all'organizzazione no-profit fondatrice di Adalah, Adalah – Centro legale per i diritti delle minoranze arabe in Israele, ma solo 800.000 dollari sono stati ricevuti prima che il centro legale tagliasse i legami con l'organizzazione americana nel 2018. Il centro legale afferma la sua missione è promuovere i diritti umani in Israele". Altri gruppi di difesa palestinese sostenuti da Soros, i cui membri hanno vomitato odio alle manifestazioni dopo il massacro, conclude il NYP, "includono Jewish Voice for Peace e If Not Now, che hanno ricevuto rispettivamente 650.000 e 400.000 dollari".