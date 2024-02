Spagna, pilota russo crivellato di colpi. Il trattamento di Putin ai disertori

Spagna, il pilota russo trovato morto è Kuziminov. Il disertore ricercato da Mosca

Mentre il mondo si interroga sulle reali cause della morte di Navalny, si scopre un nuovo caso sospetto. Un soldato russo resosi famoso per aver disertato e sostenuto dall'appoggio di Kiev, è stato trovato senza vita in Spagna. "Maksim Kuzminov è morto, posso dire solo questo". Al termine di una giornata di voci e smentite sull’identità dell’uomo ucciso a colpi di arma da fuoco in un parcheggio nella provincia spagnola di Alicante, è Andriy Yusov, portavoce dell’intelligence militare ucraina (Gur), a dare la conferma. Kuzminov, pilota russo, il 9 agosto di un anno fa era stato protagonista di una spettacolare operazione di diserzione a bordo dell’elicottero da combattimento Mi-8: decollato da Kursk, era atterrato nella regione di Kharkiv dopo un volo radente di centinaia di chilometri per consegnarsi agli ucraini. Kuzminov - riporta il Quotidiano Nazionale - si era accordato con i servizi segreti ucraini: in cambio del dirottamento dell’elicottero russo, avrebbe ricevuto una ricompensa in denaro di 18 milioni di grivinie (circa mezzo milione di dollari) e nuovi documenti.

Il giovane era poi comparso in un documentario ucraino, "Downed russian pilots". Stando ad Euronews, aveva raccontato ai giornalisti di essere stato a capo dell’aviazione militare nella regione di Amur, nell’estremo oriente russo, e che in Russia conduceva una vita piuttosto agiata. Ciononostante si era opposto alla guerra: "Ero pienamente consapevole di ciò che stava accadendo. Ho deciso da solo che si trattava di un crimine di guerra e che non vi avrei partecipato". Il militare aveva poi invitato i suoi connazionali e commilitoni a seguire il suo esempio. Ora si cerca di fare luce su questo agguato, il sospetto è che siano stati proprio i russi a trovarlo e ucciderlo.