Starmer evita i dazi di Trump, ma gli tocca aprirgli il castello della famiglia Reale

Starmer evita i dazi di Trump, ma con tante promesse in cambio

Donald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca il premier britannico Keir Starmer, incontro molto importante in vista del vertice che si terrà a Londra domenica con tutti i leader europei. Tanti i temi sul tavolo, primo fra tutti quello della guerra in Ucraina, vista l'intenzione del presidente degli Stati Uniti di trattare la tregua solo con Putin senza coinvolgere l'Europa. Starmer ha portato a Trump l’impegno del suo Paese ad aumentare la spesa per la difesa al 2,5% del Pil entro il 2027 e al 3% entro il 2035, e un regalo: una lettera - riporta Il Corriere della Sera - firmata da re Carlo che lo ha invitato — primo presidente Usa — a una seconda visita di Stato a Londra. Con queste premesse - stando a quanto fatto filtrare - Starmer avrebbe ottenuto la cancellazione dei dazi nei confronti del Regno Unito, quindi non tornerà a mani vuote a Londra.

Ma Starmer è arrivato appunto ieri alla Casa Bianca con un asso nella manica per convincere Donald Trump a non abbandonare l’Ucraina: la famiglia reale. Si sa - prosegue Il Corriere - che il presidente americano stravede per i Windsor: e il premier britannico ha portato con sé un invito per una visita di Stato a Londra con un trattamento in pompa magna, che potrebbe includere un pernottamento al castello di Balmoral, un onore raramente concesso agli ospiti stranieri.

Starmer è consapevole del ruolo che la famiglia reale può svolgere per tenere viva la "relazione speciale" con Washington in questo momento di incertezza e difficoltà: d’altra parte, non molti sanno che nei quattro anni che Trump è stato via dalla Casa Bianca Carlo ha continuato a tenere con lui una corrispondenza privata, spedendo di tanto in tanto lettere scritte a mano a Donald e Melania. Ma Trump potrebbe andare anche oltre, l'intenzione degli Usa è quella infatti di cedere la leadership militare in Ucraina proprio agli inglesi. Altro segnale del rapporto molto stretto tra Usa e Regno Unito.