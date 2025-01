Stroppa: "Musk e il saluto romano? Ci ha riso sopra. Io però vivo sotto minaccia"

Musk e il fascismo, il suo referente in Italia Stroppa svela cosa si sono detti dopo il gesto del braccio teso

Il braccio teso di Elon Musk durante la cerimonia di insediamento di Donald Trump ha generato polemiche. Ognuno ha dato al sua versione dei fatti ma chi sull'argomento ha parlato direttamente con il diretto interessato è stato il suo referente in Italia, Andrea Stroppa. Il giovane, esperto di informatica, spiega la storia del saluto romano, che è stato il pretesto per scatenare l'assalto squadrista di cui, ora, qui in Italia, - riporta Il Giornale - lui è il primo bersaglio. Tutto nasce da quel gesto di Musk alla fine della cerimonia di insediamento di Trump alla Casa Bianca. Il braccio teso e il volto che sprizzava di gioia. Giornali e politici di sinistra hanno tradotto il saluto in un saluto fascista. Stroppa dice di avere sentito Musk al telefono, ma che Musk è rimasto poco colpito dalle polemiche. Gliele hanno riferite.

"Se ne è occupato? Si, per circa un minuto, una risata poi si è rimesso a lavorare. Elon è fatto così" Stroppa parla poi del rischio per la sua di incolumità: Mi hanno detto di non sottovalutarlo più. Sono mesi - dice a Il Giornale - che mi danno del nazista sui social. Mesi, da prima della vittoria di Trump. Dicono che sono fascista. Mi fanno ridere. Cosa c'entro io col fascismo? Ho sempre fatto volontariato, io sono assolutamente liberale". E Musk? "Beh tra Musk e il fascismo c'è un oceano. Non credo che esista al mondo una persona più ossessionata di lui dalla voglia di allargare tutte le libertà. Altro che fascismo. La sinistra è scatenata contro di lui perché lo teme, ha paura dell'eccesso di libertà". Stroppa, sommerso dagli insulti, ha cancellato il post sui saluti romani. Ora se ne pente. "Dovevo lasciarlo lì". Non sarebbe cambiato molto. "Ammetto di essere stato ingenuo".