Suez e Panama, commercio a rischio. Le tariffe dei container al rialzo: +61%

Suez e Panama, non solo gli Houthi e i costi alle stelle. C'è una nuova emergenza: la siccità

La situazione del commercio mondiale peggiora ogni giorno, la crisi del Mar Rosso dovuta agli attacchi degli Houthi alle navi che trasportano merci e transitano dal Canale di Suez, è sempre più preoccupante. Ma c'è anche un altro grave problema che riguarda il canale di Panama, il secondo snodo cruciale per il commercio mondiale: allarme siccità. I conflitti e i cambiamenti climatici ostacolano il passaggio delle navi e gli scambi e di conseguenza le tariffe dei container sono al rialzo, addirittura del +61%. Inoltre, tutto questo impatta pesantemente sui costi dell'energia. Non bastasse, c’è appunto anche - si legge su Quotidiano Nazionale - la crisi ambientale del canale di Panama, da dove transita tra il 3 e il 5% del commercio mondiale, e che attualmente opera al 66% della capacità nominale, perché la siccità nella regione gli ha fatto raggiungere nuovi minimi storici di profondità, con conseguente restrizione dei transiti. Le due diverse crisi impattano direttamente su ben tre dei "nodi" del trasporto marittimo: Suez, Bab el Mandeb e Panama. E questo può avere gravi ripercussioni sulle catene di approvvigionamento globali.

"L’impatto sui noli – osserva un rapporto dell'Ispi di Milano – è significativo. Tutte le tariffe mercantili sono al rialzo, proprio quando si stavano smaltendo gli effetti nocivi della pandemia: nella prima settimana di gennaio 2024 l’indice composito di Drewry per i container (World Container Index) è aumentato del 61%, raggiungendo i 2.670 dollari per container da 40 piedi (Feu), con un incremento del 25% rispetto alla stessa settimana dell’anno scorso e dell’88% superiore rispetto alle tariffe medie del 2019 (pre-pandemia)". I noli da Shanghai a Rotterdam - prosegue Quotidiano Nazionale - sono saliti del 115% (da 1.910 dollari, a 3.577 dollari per FEU), le tariffe da Shanghai a Genova sono aumentate del 114% (da 2.222 dollari, fino a 4.178 dollari) e verso Los Angeles del 30% (arrivando a 2.726 dollari). E le previsioni non sono rosee, visti i possibili ulteriori aumenti delle tariffe spot est-ovest nelle prossime settimane e l’applicazione di sovraccarichi rilevanti per la dislocazione delle navi e per gli aumenti dei costi assicurativi.