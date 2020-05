Super-Angela Merkel regina di Berlino. Effetto Covid-19, Cdu-Csu al 40%

Continuano a crescere i consensi per i conservatori della Cdu/Csu di Angela Merkel nei sondaggi tedeschi. Stando all'ultimo rilevamento dell'istituto Forsa per Rtl/Ntv, se oggi si votasse per il rinnovo del Bundestag l'unione cristiano-democratica della Cancelliera raggiungerebbe addirittura il 40%, superando da sola la somma dei consensi di Verdi, Spd e la Linke, che insieme si fermano al 39%. Si tratta di oltre sette punti in piu' rispetto alle elezioni federali del 2017.

Nel dettaglio, il blocco Cdu/Csu guadagna un punto rispetto alla settimana precedente, i Verdi scendono al 16% (rimanendo comunque seconda forza politica del Paese), la Spd e' sempre inchiodata al 15%, l'ultradestra dell'Afd scende al 9%, la Linke segna l'8%, i liberali dell'Fdp perde un punto tornando al 5% (ossia a rischio esclusione del Bundestag se lo scivolamento continua).

La quota degli astenuti e degli indecisi e' del 26%. Osservando i flussi, la Cdu/Csu 'ruba' voti soprattutto all'Spd, all'Fdp e ai Verdi, ma non beneficia quasi per niente (lo 0,2%) dall'emorragia di voti dell'Afd, i cui elettori probabilmente fuggono nel calderone del non-voto.

Germania: presidente Bundestag Schauble, nessun rischio per la nostra democrazia - Le manifestazioni svoltesi in Germania contro le restrizioni imposte per contenere la diffusione del coronavirus dimostrano "che la nostra societa' e' aperta". Lo ha dichiarato il presidente del Bundestag, Wolfgang Schauble, in un'intervista al settimanale "Welt am Sonntag". Schauble ha evidenziato l'importanza di tutelare la liberta' di espressione, anche se non si puo' essere certi che tali manifestazioni a volte coinvolgano persone con teorie strane. "Consiglio a tutti coloro che aderiscono alla nostra Costituzione di tenersi a distanza dagli estremisti per non infettarsi in un modo o nell'altro", ha dichiarato il politico della Cdu. Secondo Schauble, i diritti fondamentali in Germania non sono mai stati ignorati in questo periodo: "Sono stati temporaneamente limitati in modo significativo nella prima ondata della pandemia e talvolta lo sono ancora", ha osservato. "Non sono preoccupato per la nostra democrazia", ha concluso il presidente del Bundestag.

Secondo quanto dichiarato ieri dal cancelliere Angela Merkel, in un discorso in occasione della Giornata della Costituzione, il coronavirus rappresenta una sfida per la democrazia: questo e' il momento per l'Europa di dimostrare la volonta' di "rimanere forti insieme". Merkel ha osservato come questo virus abbia costretto la democrazia tedesca a delle restrizioni "necessarie" dei diritti fondamentali, comunque temporanee e "proporzionali" al rischio. In questo momento piu' che mai, secondo Merkel, e' essenziale rispettare i principi costituzionali ed in particolare quello secondo cui la dignita' umana e' inviolabile e "cio' include anche impedire che il nostro sistema sanitario venga sopraffatto: Fortunatamente ci siamo riusciti", ha detto. Come osservato dal cancelliere tedesco, la pandemia del coronavirus colpisce tutti gli Stati membri dell'Ue per cui e' "il momento di stare insieme in Europa e di dimostrare che vogliamo rimanere forti insieme". "Faremo in modo che l'Europa emerga da questa crisi in modo tale da poter continuare a lottare per la pace e la prosperita' insieme", ha assicurato Merkel.