Svezia, Greta Thunberg va a processo: "Ha disobbedito alla polizia"

Svezia: disobbedì a polizia, Greta Thunberg a processo

L'attivista svedese per il clima Greta Thunberg sarà processata con l'accusa di aver disobbedito alla polizia durante una manifestazione avvenuta lo scorso mese a Malmo, durante la quale i dimostranti bloccarono il porto. Thunberg apparirà davanti al tribunale della città alle 11:30 italiane. La ventenne "ha preso parte a una manifestazione che ha interrotto il traffico" e "si è rifiutata di obbedire agli ordini della polizia di lasciare il sito", si legge nel documento dell'accusa, di cui ha preso visione France Presse.

Greta Thunberg a processo, cosa rischia

Thunberg rischia una pena massima di sei mesi di carcere ma il procuratore Charlotte Ottosen ha spiegato a France Presse che i verdetti di colpevolezza per questo genere di accuse in genere si concludono con una multa. La manifestazione, organizzata dal gruppo di attivisti ambientalisti "Ta tillbaka framtiden" (Rivendica il Futuro), aveva cercato di bloccare l'ingresso e l'uscita del porto di Malmo per protestare contro l'uso di combustibili fossili.

"Scegliamo di non essere spettatori e di fermare invece fisicamente l'infrastruttura dei combustibili fossili. Stiamo reclamando il futuro", aveva scritto Thunberg in un post su Instagram all'epoca dei fatti. La giovane attivista ha invece risposto alle accuse della polizia con un no comment.

