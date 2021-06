Svezia: uno storico voto di sfiducia fa cadere il Premier Stefan Löfven

Stefan Löfven è stato sfiduciato dal Parlamento svedese.

Il Premier di centrosinistra è il primo nella storia del Paese a essere messo in minoranza dall’iniziativa dell’opposizione e ora ha una settimana per decidere come reagire alla disfatta.

Quasi certamente sarà costretto a dimettersi e a convocare nuove elezioni, con un anno di anticipo sulla scadenza naturale.

La Svezia torna così nel caos politico, dopo la profonda incertezza che due anni fa produsse la nascita del governo di Stefan Löfven, sorretto da una maggioranza molto precaria, come gli ultimi sviluppi hanno dimostrato in modo inequivocabile.

Il tracollo del Premier svedese si spiega anche con l’apporto dei franchi tiratori: la mozione di sfiducia presentata dalla destra avrebbe avuto bisogno di 175 voti per passare e ne ha ottenuti addirittura 181.