Svolta nel Consiglio sicurezza ONU. Gaza, ok al piano per il cessate il fuoco

Onu, ok al piano di Biden per il cessate il fuoco a Gaza. Accoglienza positiva di Hamas

Prosegue il conflitto in Medio Oriente tra Israele e Hamas. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione statunitense che supporta il piano di cessate il fuoco a Gaza recentemente annunciato dal Presidente Biden, sollecitando Hamas ad accettarlo e impegnandosi a monitorare il rispetto degli obblighi da parte di Israele. Hamas ha espresso un'accoglienza positiva verso la risoluzione.

Il presidente dell'Autorità Palestinese, Abu Mazen, ha descritto questa mossa come "un passo nella giusta direzione". Parallelamente, fonti del New York Times riportano che i leader di Hamas hanno ordinato ai loro combattenti di sparare agli ostaggi in Gaza se sospettano l'avvicinamento delle forze nemiche.

In Israele, si registra una crisi politica: Benny Gantz e il suo partito, Unità Nazionale, hanno abbandonato la coalizione governativa, criticando aspramente il primo ministro Netanyahu per la sua gestione del conflitto, accusandolo di ostacolare una vera vittoria per ragioni politiche.