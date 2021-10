Taiwan, la Cina mostra i muscoli: incursione di 77 aerei militari in 2 giorni

Taiwan ha registrato un numero record di incursioni di caccia cinesi nella sua zona di identificazione della difesa aerea per il secondo giorno consecutivo. Le autorità dell'isola, citate dalla Cnn, hanno riferito che 39 aerei militari cinesi sono entrati nella zona, che si aggiungono ai 38 del giorno precedente, per un totale di 77 in 48 ore. Sono le due piu' massicce incursioni segnalate da Taiwan.

La Cina lancia il messaggio: la riunificazione con Taiwan è inevitabile

Si tratta di "un chiaro segnale che la riunificazione resta un obiettivo imprescindibile", scrive la Stampa. Il primo gruppo era composto da 25 velivoli: 18 caccia J-16, quattro SU-30, due cacciabombardieri H-6 e un anti sommergibile Yun-8. Il secondo gruppo comprendeva invece 13 aerei. La seconda incursione di venerdì è avvenuta in orario serale, fatto inusuale che segnala lo sviluppo di capacità di aviazione notturna. Taiwan ha reagito facendo decollare alcuni caccia e allertando i sistemi di difesa antimissile.