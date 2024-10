Taiwan, terremoto più forte da 25 anni: 7.2. 70 persone intrappolate in cave

Taiwan, sette scosse: edifici crollati e gente intrappolata. Gli aggiornamenti

Un terremoto di magnitudo 7.2 ha colpito pesantemente Taiwan, il primo bilancio è di nove morti e oltre 700 feriti. Settantasette persone risultano intrappolate sotto le macerie. Lo riferisce il China Times. Tutte le contee e le città di Taiwan hanno inviato squadre di ricerca speciali a Hualien per i soccorsi.

A causa del crollo di diversi edifici la situazione potrebbe aggravarsi di molto. Diffuso anche l'allarme tsunami (poi rientrato), non si verificavano scosse simili da oltre 25 anni. Il sisma è stato localizzato a 18 km a sud-est di Hualien City, a circa 155 km a sud della capitale Taipei, ad una profondità di 34,8 km. A certificarlo l’Istituto geofisico statunitense Usgs. Una seconda scossa di magnitudo 6.4 è stata registrata in mare, a 11 km a nord-est di Hualien City, ad una profondità di 11,8 km.

Secondo i media alcuni edifici sono crollati e ci sono persone intrappolate sotto le macerie. In totale le scosse sono state sette, di cui quattro in mare. L’agenzia meteorologica giapponese ha reso noto che uno tsunami provocato dal violento terremoto a Taiwan ha raggiunto le isole di Yonaguni e Ishigaki, nella prefettura di Okinawa.

Usa: "Siamo pronti a fornire tutta l'assistenza necessaria"

Gli Stati Uniti sono in contatto con le autorità di Taiwan dopo il terremoto della scorsa notte, e sono pronti a fornire tutta l'assistenza necessaria a Taipei. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, durante un briefing con la stampa.

"La nostra preoccupazione al momento riguarda la sicurezza della popolazione, e stiamo monitorando la situazione", ha detto.

Il premier indiano: "Profondamente addolorato per la perdita di vite umane"

"Profondamente addolorato per la perdita di vite umane dovuta al terremoto di oggi a Taiwan". Lo scrive su X il premier indiano Narendra Modi, esprimendo "le nostre più sentite condoglianze alle famiglie in lutto e l'augurio di una pronta guarigione ai feriti". "Siamo solidali con il popolo resiliente di Taiwan mentre sopporta le conseguenze e si riprende", conclude Modi.

Autorità Taiwan, 70 persone intrappolate in cave Hualien

L'agenzia nazionale dei vigili del fuoco di Taiwan ha precisato che le 70 persone rimaste intrappolate nella contea di Hualien, dopo che un potente terremoto di magnitudo 7.2 ha scosso l'isola, non si trovano in due miniere di carbone, ma in due cave di roccia. Sessantaquattro persone sono rimaste intrappolate in una e sei persone in un'altra.