Questione Taiwan ed export chip: telefonata tesa tra Biden e Xi

Usa-Cina: media cinesi, telefonata Xi-Biden

Il leader cinese Xi Jinping e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden hanno avuto una telefonata, secondo i media statali di Pechino, mentre Washington e Pechino cercano di stabilizzare le relazioni dopo anni di tensioni. "I due capi di Stato hanno avuto un sincero e approfondito scambio di opinioni sulle relazioni Cina-USA e sulle questioni di interesse comune per le due parti", afferma l'emittente statale CCTV.

Usa-Cina: Xi a Biden, Pechino reagira' a restrizioni tecnologia

Il presidente cinese Xi Jinping ha replicato al presidente americano Joe Biden circa le restrizioni alle tecnologie avanzate imposte dagli Stati Uniti. Xi ha detto che la Cina non restera' "a braccia incrociate" se Washington continuera' a reprimere "lo sviluppo dell'alta tecnologia della Cina". A quanto riferisce la Xinhua, il leader cinese ha affermato che "gli Stati Uniti hanno lanciato una serie incessante di misure miranti a reprimere l'economia, il commercio, la scienza e la tecnologia della Cina, e la lista delle sanzioni contro le imprese cinesi s'allunga sempre piu'". I due leader hanno oggi intrattenuto un colloquio telefonico anche su queste materie e Xi ha fatto sapere che se gli Usa "persistono a sopprimere lo sviluppo dell'alta tecnologia della Cina e a privare la Cina del suo legittimo diritto allo sviluppo, non resteremo a braccia incrociate".

Usa-Cina: Biden respinge revoca divieto export chip

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha respinto, nel corso di una telefonata, l'invito del suo omologo cinese Xi Jinping a revocare un ampio divieto di esportazione di chip avanzati, lo ha dichiarato la Casa Bianca in una nota. Biden "ha sottolineato che gli Stati Uniti continueranno a intraprendere le azioni necessarie per impedire che le tecnologie avanzate statunitensi vengano utilizzate per minare la nostra sicurezza nazionale, senza limitare indebitamente il commercio e gli investimenti".

Usa-Cina: Casa Bianca, Biden chiede stabilita' stretto Taiwan

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha esortato il suo omologo cinese Xi Jinping a mantenere la calma intorno a Taiwan, mentre la democrazia autogovernata rivendicata da Pechino si prepara all'insediamento del neoeletto presidente Lai Ching-te in maggio. Biden ha "sottolineato l'importanza di mantenere la pace e la stabilita' attraverso lo Stretto di Taiwan e lo stato di diritto e la liberta' di navigazione nel Mar Cinese Meridionale", si legge in un comunicato della Casa Bianca.

Xi, forze indipendenza Taiwan non resteranno incontrollate

La questione di Taiwan "è la prima linea rossa insormontabile nelle relazioni sino-americane". Il presidente cinese Xi Jinping nella telefonata avuto in serata con l'omologo Usa Joe Biden ha assicurato che "non lasceremo che le attività separatiste, la connivenza esterna e il sostegno alle forze dell'indipendenza di Taiwan restino incontrollati". Pertanto, ha aggiunto Xi nel resoconto della Xinhua, "ci auguriamo che gli Stati Uniti mettano in pratica la dichiarazione positiva del Presidente di non sostenere l'indipendenza di Taiwan".

Biden a Xi, Usa preoccupati da collaborazione con Mosca

Joe Biden ha sollevato con il presidente cinese Xi Jinping le preoccupazioni americane sulla cooperazione di Pechino con la Russia per ricostruire l'industria militare di base di Mosca. Lo ha detto un funzionario dell'amministrazione Usa illustrando i contenuti della conversazione telefonica fra i due leader.