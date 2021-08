Talebani: non permetteremo agli afghani di andare in aeroporto. E gli Usa...

Talebani: non permetteremo agli afghani di andare in aeroporto. Donne non lavoro per la loro sicurezza

"Gli Usa sparano sulla folla quando c'è la calca in aeroporto", è l'accusa dei Talebani. E annunciano: "Non credo che prolungheremo la scadenza del 31 agosto" per il ritiro degli occidentali. Il portavoce della milizia islamica Zabihullah Mujahid in conferenza stampa, ha spiegato. "Abbiamo chiesto agli americani di non incoraggiare gli afghani a andarsene. Abbiamo bisogno delle loro competenze". E aggiunge: "Non inseguiamo nessuno, non diamo la caccia a nessuno, non ci sono stati incidenti in nessuna parte del Paese e non abbiamo nessuna lista. Noi vogliamo portare pace e sicurezza nel nostro Paese". Sulle donne: "In questo momento è per il loro bene, per impedire maltrattamenti", sottolineando che non hanno perso il posto di lavoro e che i loro salari vengono pagati.

AFGHANISTAN: TALEBANI, 'I GIORNALISTI QUI SONO AL SICURO'

I TALEBANI lanciano rassicurazioni ai giornalisti riguardo alla loro sicurezza in Afghanistan, nonostante in molti stiano lasciando il Paese. "Vogliamo rassicurare i media, le organizzazioni dei media sono al sicuro", ha detto il portavoce dei TALEBANI, Zahibullah Mujahid, durante la conferenza stampa a Kabul.

AFGHANISTAN: TALEBANI, 'NON CONFERMIAMO INCONTRO CON DIRETTORE CIA

I TALEBANI non confermano l'incontro tra il loro leader e il direttore della Cia William Burns, rivelato da alcuni media Usa. Lo hanno riferito i portavoce del movimento nel corso della conferenza stampa a Kabul.

AFGHANISTAN: TALEBANI, 'NON ESTENDEREMO DEADLINE 31 AGOSTO'

I TALEBANI non intendono prorogare la deadline del 31 agosto per il completamento delle operazioni di evacuazione da Kabul. Lo ha confermato il portavoce Zabihullah Mujahid. "Gli americani hanno l'opportunità e le risorse per portare fuori tutte le persone che appartengono a loro", ha aggiunto.

AFGHANISTAN: TALEBANI, 'QUANDO MINISTERI SICURI DONNE POTRANNO TORNARE AL LAVORO'

Quando i ministeri saranno stati messi in sicurezza le donne "potranno tornare" al lavoro nei loro uffici. E' quanto assicura il portavoce dei TALEBANI, Zabihullah Mujahid, negando che alle donne non sia più consentito recarsi nei loro luoghi di lavoro.

AFGHANISTAN: TALEBANI A AFGHANI, 'TORNATE ALLA VOSTRA VITA, NON C'E' NULLA DA TEMERE'

"Vi rassicuriamo, tornate alle vostre case, tornate alla vostre vite, non c'è pericolo". E' l'appello lanciato agli afghani dal portavoce dei TALEBANI, Zabihullah Mujahid, nella conferenza stampa in corso a Kabul.