Terroristi torturati in Russia: per quasi metà degli italiani comprensibile

Russia e guerra: sondaggio Swg

La matrice islamica del terribile attentato al Crocus City Hall a Mosca è indubbia, ma sono emerse diverse tesi su presunti coinvolgimenti di altre parti. In effetti nella percezione dell’opinione pubblica italiana soltanto il 37% è convinto che Isis-K abbia agito in maniera autonoma.

Quasi nessuno però crede allo zampino degli ucraini, come dichiarato da Putin. Alcuni (13%) sostengono che sia stato lo stesso leader russo a favorire l’attacco, mentre l’11% punta il dito verso gli americani. In merito alle torture dei terroristi arrestati i rispondenti si dividono.

Il 40% le ritiene inaccettabili, nonostante il fatto che siano stati autori di una strage. Su questa posizione troviamo la maggioranza degli elettori di centrosinistra. Un altro 45% considera invece il comportamento dei poliziotti e militari russi a suo modo ‘comprensibile’, anche se per metà di questi ‘esagerato’.

A seguito di questo attentato è scattata l’allerta in molti paesi europei per il timore di emulazioni. In Italia le persone esprimono una certa preoccupazione anche se parlare di vera e propria paura parrebbe esagerato. Si registra, piuttosto, una diffusa apprensione in merito agli sviluppi del conflitto in Ucraina. Poco meno della metà degli italiani è seriamente preoccupata del fatto che la guerra possa protrarsi ancora per molti anni, ma anche di un possibile allargamento del conflitto ai paesi della Nato o per il ricorso ad armi nucleari.

RADAR SWG, 25 - 31 marzo 2024



RADAR SWG, 25 - 31 marzo 2024



RADAR SWG, 25 - 31 marzo 2024