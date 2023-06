Titanic, la capsula è grossa come un furgoncino. Senza wc e non ha vie di fuga

Sottomarino Titanic, per salvare i 5 passeggeri restano solo poche ore

Il tempo passa e del sottomarino con a bordo 5 persone a caccia dei resti del Titanic non c'è traccia. L'aria all'interno della capsula finirà giovedì mattina e a quel punto non ci sarà più nessuna speranza di salvataggio per miliardari che hanno deciso di affrontare questa avventura, costata 250mila dollari a persona. Le ricerche continuano senza sosta ma secondo gli esperti salvare le cinque persone a bordo è "un'impresa disperata". I soccorritori hanno perlustrato una vasta area a nord dell’Oceano Atlantico. Un pilota e quattro passeggeri erano all’interno del sottomarino in miniatura domenica, quando il mezzo ha perso la comunicazione con la nave madre in superficie circa un’ora e 45 minuti dalla sua immersione che doveva durare due ore. Gli aerei statunitensi e canadesi hanno perquisito più di 7.600 miglia quadrate di mare aperto, un’area più grande dello stato del Connecticut. Anche il lancio del boe sonar non ha prodotto risultati. L’agenzia di stampa Reuters fa sapere però che le autorità non hanno confermato per ora l’identità di alcun passeggero.

Secondo gli esperti, i soccorritori devono affrontare notevoli ostacoli. Se il sommergibile avesse avuto un’emergenza a metà immersione, il pilota avrebbe probabilmente rilasciato pesi per tornare in superficie, secondo Alistair Greig, professore di ingegneria navale presso l’University College di Londra. Ma in assenza di comunicazioni, localizzare un sommergibile delle dimensioni di un furgone nel vasto Atlantico potrebbe rivelarsi un’impresa, ha detto. Il sommergibile è sigillato con bulloni dall’esterno, impedendo agli occupanti di fuggire senza assistenza anche in caso di emersione. L’esperto di Titanic Tim Maltin ha detto a Nbc News Now che setacciare un’area di 20.000 chilometri quadrati del Nord Atlantico a una profondità di quasi quattro chilometri non è facile. "È buio pesto laggiù. Fa un freddo gelido. Il fondale è fangoso ed ondulato. Non riesci nemmeno a vederti la mano davanti alla faccia".