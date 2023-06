Sommergibile Titanic, i 5 miliardari dispersi e la liberatoria sulla morte

Sommergibile Titanic, il ceo, l'ad e il dirigente. I profili dei dispersi

Volevano fare qualcosa di unico al mondo ed erano disposti a spendere qualsiasi cifra. Così è nata l'operazione Titan, una spedizione attraverso un sommergibile speciale per andare a vedere i resti del Titanic, la celebre imbarcazione affondata nel 1912 in seguito allo scontro con un iceberg. Ma qualcosa - si legge sul Corriere della Sera - è andato storto e dei cinque occupanti dell'imbarcazione che si è inabissata fino a 3.800 metri non c'è più traccia. Il tempo stringe, si calcola un'autonomia a bordo del mezzo di 96 ore.

Tra i passeggeri ci sono anche l'imprenditore ed esploratore britannico Hamish Harding, che aveva scritto sui social di essere in "compagnia di un paio di leggendari esploratori che si sono immersi per vedere il Titanic trenta volte dagli anni Ottanta ad oggi". Secondo Sky News sarebbero l’esperto esploratore francese PaulHenry Nargeolet e il fondatore e amministratore delegato della compagnia che ha organizzato la spedizione, Stockton Rush, oltre a Shahzada Dawood e al pilota del mezzo.