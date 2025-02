Trentini, nessuna notizia dal Venezuela. Campagna per una mobilitazione in stile Cecilia Sala

Trentini, l'appello dei Regeni e la mobilitazione

La vicenda legata al cooperante italiano arrestato in Venezuela è un vero e proprio giallo. Di Alberto Trentini, il 45enne veneziano, non si hanno più notizie dal 15 novembre. Nonostante gli sforzi della Farnesina infatti, complici anche i rapporti ai minimi con il Venezuela guidato da Maduro, la situazione non si sblocca. Di Trentini però non si parla con insistenza sui media come invece è avvenuto con il caso di Cecilia Sala in Iran. Da qui l'iniziativa lanciata anche da Il Corriere della Sera di attivare una mobilitazione proprio in stile Sala per smuovere le acque, visto il prolungato silenzio e i pochi dettagli che filtrano su questa vicenda.

Non si può proprio trascurare l’appello che Paola e Claudio, genitori di Giulio Regeni, hanno lanciato da Fabio Fazio durante l’ultima puntata di Che tempo che fa. "La famiglia di Alberto Trentini non ha più notizie dal 15 novembre. Chiediamo che il governo si dia una mossa perché è passato troppo tempo. Vogliamo che questo giovane italiano torni a casa sano e salvo. E venga rispettato come portatore di pace".

L'elemento decisivo, pur rispettando la raccomandazione del ministero degli Esteri di non entrare nei dettagli, - prosegue Il Corriere - è che la vicenda esca dall’anonimato e diventi quello che è: un caso nazionale, che sta a cuore alla nazione. La petizione per il suo rilascio, organizzata da Change.org, ha raggiunto le 40 mila firme: ne servirebbero il doppio, il quadruplo. Se Cecilia Sala è già tornata al lavoro dopo i 21 giorni di incubo in una prigione iraniana, lo si deve in parte anche a questo, cioè all’azione forte di un governo, sostenuto da una spinta altrettanto forte dalla base del Paese.