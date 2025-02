Trump: "Gaza diventerà la Costa Azzurra del Medio Oriente". Ma non ci vivranno più i palestinesi

Trump annuncia il suo piano per Gaza, Netanyahu esulta

Donald Trump ha incontrato Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca, prima visita ufficiale di un capo di Stato dal suo insediamento, e i due sembrano davvero d'accordo su moltissimi aspetti per quanto riguarda la guerra in Medio Oriente, tanto che il presidente israeliano si spinge a definirlo: "Il migliore amico che io abbia mai avuto alla Casa Bianca". Ma il piano di Trump per la tregua definitiva a Gaza non comprende i palestinesi, la sua idea è quella di un loro trasferimento permanente altrove. "Gaza - dice Trump - diventerà la Costa Azzurra del Medio Oriente. Gli Stati Uniti prenderanno il controllo della Striscia di Gaza e ci occuperemo di essa. La possiederemo - ha aggiunto - e ci occuperemo di smantellare tutte le bombe inesplose e altre armi pericolose, livelleremo il sito ed elimineremo gli edifici distrutti, creando uno sviluppo economico che fornirà un numero illimitato di posti di lavoro".

Trump ha poi promesso un annuncio "nelle prossime quattro settimane" riguardo la sovranità di Israele in Cisgiordania. Il presidente ha risposto così alla domanda di un giornalista che ha usato il termine Samaria, per indicare i Territori contesi tra Israele e Palestina. Netanyahu si è allineato a Trump. "Israele porrà fine alla guerra vincendola. La vittoria di Israele sarà la vittoria dell'America. Non solo vinceremo la guerra lavorando insieme, ma vinceremo la pace con la vostra leadership, signor Presidente, e la nostra partnership.

"La debolezza e l’incompetenza degli ultimi quattro anni - ha detto Trump riferendosi all'amministrazione Biden - hanno aggravato il danno in tutto il mondo, incluso il Medio Oriente. Il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu e io - ha aggiunto - abbiamo forgiato una straordinaria partnership di successo che ha portato pace e stabilità in medio Oriente come mai c’era stata in decenni". Poi l'annuncio: "Ho messo fine all’embargo della passata amministrazione all'invio di armi per oltre un miliardo di dollari a Israele". Trump ha poi annunciato l'intenzione di uscire dal Consiglio per i diritti umani dell'Onu, l'Usaid. Parte così la sua nuova battaglia, con a fianco Elon Musk, contro la cooperazione internazionale. Messaggio anche all'Iran: "Se mi uccidono, saranno annientati".