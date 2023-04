Trump a processo, ma è un assist per il 2024: il regalo al tycoon repubblicano

Trump a processo, secondo la legge americana si potrebbe candidare lo stesso alla carica di Presidente pur stando in carcere

Oggi alle 2.15 ore di New York (corrispondenti alle 20.15 di Roma) Donald Trump sarà incriminato con ben 34 capi di accusa, questo secondo un articolo del giornalista investigativo Michael Isikoff di Yahoo!News che cita una “fonte molto ben informata sulle procedure” che ha fatto infuriare l’ex Presidente. Sempre secondo il giornalista Trump non sarà ammanettato e non gli saranno fatte foto segnaletiche e non finirà in cella.

Intanto la Grande Mela è blindata con 35mila agenti dell’FBI che in divisa pattuglieranno la città. Evidentemente il ricordo dell’attacco dei sostenitori di Trump guidati dal coreografico Sciamano Jacob Chansley a Capitol Hill è ben presente e non si vuole rischiare il bis.