Trump apre i confini Usa ai voli da Europa, Regno Unito e Brasile. No di Biden

Il presidente Donald Trump ha emesso un ordine esecutivo con cui toglie le restrizioni ai voli commerciali dall’Unione Europea, Regno Unito e Brasile. L’ordine diventerà esecutivo dal 26 gennaio, sei giorni dopo la fine del suo mandato presidenziale. Le restrizioni ai voli restano per i passeggeri in arrivo da Cina e Iran.

“Nel momento in cui la pandemia sta peggiorando e le varianti del virus si diffondono, non è il momento per togliere le restrizioni ai voli dall’estero”. Lo ha detto Jen Psaki, futura responsabile alla Comunicazione della Casa Bianca con Joe Biden, commentando la decisione di Donald Trump di togliere le restrizioni ai voli in arrivo da Unione Europea, Regno Unito e Brasile. Il provvedimento, deciso stasera, dovrebbe scattare il 26 gennaio, ma il presidente Biden, che si insedierà mercoledì alle 12, lo annullerà. “Il 26 gennaio - ha aggiunto Psaki - non toglieremo le restrizioni. Anzi, intendiamo inasprire le misure per mitigare la diffusione dei contagi”.