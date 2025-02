Trump: "Un giorno l'Ucraina potrebbe diventare russa". E vuole le risorse naturali di Kiev

Trump molla Zelensky e si schiera con Putin apertamente

Donald Trump ha rilasciato una lunga intervista a Fox News e ha affrontato il tema delle due guerre in corso, quella in Medio Oriente e quella in Ucraina. Se per il conflitto tra Israele e Hamas ha dato un chiaro ultimatum ai terroristi: "Ostaggi liberi sabato o sarà l'inferno", sull'Ucraina era stato sempre più cauto fino a qui, ma adesso è uscito allo scoperto. Trump ha lasciato aperta la possibilità che l'Ucraina "possa essere russa un giorno" e ha chiesto di scambiare gli aiuti degli Stati Uniti con le risorse naturali di Kiev, come i minerali rari. "Potrebbero fare un accordo, potrebbero non farlo. Potrebbero essere russi un giorno, o potrebbero non essere russi un giorno - ha detto Trump - ma avremo tutti questi soldi lì dentro e dico che li voglio indietro".

Intanto la guerra continua. Un attacco russo alle infrastrutture energetiche ucraine ha portato a restrizioni nelle forniture di elettricità. Lo ha affermato il ministro dell'energia ucraino German Galushchenko, mentre in Ucraina si registrano temperature gelide. "Il nemico ha lanciato un attacco alle infrastrutture del gas durante la notte" che "continua" martedì mattina, ha affermato il ministro su Facebook, aggiungendo che le forniture di elettricità sono state limitate per "minimizzare le potenziali conseguenze sul settore energetico".