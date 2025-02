Perché si va in processione da Trump?

A che titolo si va da Trump? Pare che Giorgia Meloni l'abbia chiesto a Macron: "Perché sei andato? Chi ti ha incaricato?". La presidente del consiglio fa il verso a chi le diceva: "Perché sei andata a Mar-a-lago?". E poi se lo presero in saccoccia perché Cecilia Strada tornò a casa nel giro di pochissimi giorni. Eh, perché si va da Trump, allora? Perché ci è andata Giorgia? Perché ci andava la Merkel da Obama, o perché ci andava Berlusconi, e tutti gli altri leader europei, in tenera e adorante processione?

Trump è il capo del mondo. E non fa nulla per nasconderlo

Si va negli Stati Uniti perché, che governi quello che Cruciani maramaldeggiando chiama "il ciuffone", o governi il Nobel per la Pace Obama che supportò le primavere arabe che hanno terremotato il nord-Africa con cui confiniamo noi e non lui, chiunque governi negli States insomma è il capo del mondo, detta sintetica. E visto che non c'è contrappeso, visto che l'Europa è sempre stata una somma di stati arrivata a 27 ma nei quali contavano solo in due, e oggi conta solo chi ha la relazione con il capo, come è in ogni sistema gerarchico (ben poco democratico), l'unico modo per rimanere al sole è rimanere nelle grazie del capo.

Le colpe dell'Europa sono più grandi di quelle di Trump

E il capo oggi è Trump, che ha una sola differenza rispetto ai suoi predecessori, se stesso incluso: stavolta le cose le dice con la massima brutalità. Se stai con me esisti, sennò devi morire o pagare. Meglio la seconda perché è più utile. L'ha fatto con l'Ucraina, lo fa con la Palestina, lo fa con l'Europa. Ma il problema è Trump? Sicuramente sì. Ma ancor di più l'Europa, un enorme sistema di mandarini cinesi che amministrano con regole che solo un gruppo di iniziati capisce, che ha una affluenza elettorale pari a quella di un'assemblea di condominio disillusa, e che impera sulle nostre vite ma evidentemente non nel mondo intero.