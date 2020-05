Trump pronto a dire addio all'Oms. J'accuse in una lettera di 4 pagine

Il presidente Usa Donald Trump ha minacciato di sospendere per sempre il finanziamento americano all'Oms e di uscire dall'organizzazione non questa non si impegnera' a "miglioramenti significativi" entro 30 giorni. Se questo non avviene, ha detto il presidente al termine di una giornata in cui si e' tenuta l'assemblea dell'Oms e dopo avere annunciato di assumere regolarmente il farmaco antimalarico idrossiclorochina a titolo preventivo del coronavirus, "trasformero' la sospensione temporanea del finanziamento all'Oms in una misura permanente e riconsiderero' la nostra partecipazione all'Organizzazione".

In una lettera di 4 pagine indirizzata al segretario generale dell'Oms e pubblicata dal presidente Trump poco prima delle 23 (le 5 in Italia) sul suo profilo Twitter (seguito da 80 milioni di persone), si elencano tutti gli "errori" commessi dall'Organizzazione a partire dall'inizio dell'epidemia in Cina. Come Trump ha piu' volte sottolineato nelle scorse settimane, l'organizzazione ha sbagliato "ripetutamente" difendendo Pechino dalle accuse di scarsa trasparenza all'inizio della diffusione. "Gli errori reiterati da parte sua e della sua organizzazione - scrive Trump nell'ultima parte della lettera al capo dell'Oms Tedros Adhenom - sono stati estremamente gravosi per il mondo": secondo il presidente, "molte vite avrebbero potuto essere salvate" se il direttore "avesse seguito l'esempio" di uno dei suoi predecessori alla guida dell'Oms, la norvegese Harlem Brundtland, che nel 2003 riusci' a bloccare la diffusione della Sars, come sottolinea Trump.

"Il solo modo perche' l'Oms vada avanti e' dimostrare la sua indipendenza dalla Cina. La mia ammininistrazione - prosegue la lettera - ha gia' avviato una discussione con voi su come riformare l'organizzazione. Ma e' necessario agire velocemente. Non abbiamo tempo da perdere. Il mio dovere di presidente Usa e' di informarvi che trasformero' il congelamento temporaneo del finanziamento in definitivo se l'Oms non si impegna in sostanziali e sinificativi miglioramenti entro i prossimi 30 giorni, e riconsiderero' la nostra partecipazione. Non posso permettere che i contribuenti americani continuino a finanziare un'organizzazione che, allo stato attuale, non persegue gli interessi degli Usa".



Usa: scienziati preoccupati da decisione Trump di assumere idrossiclorochina - Diversi esperti di medicina Usa hanno espresso preoccupazione per la decisione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di assumere l'idrossiclorochina, noto da decenni come farmaco anti-malarico, per prevenire il coronavirus, pur non essendone contagiato. Lo scrive "Politico", riferendo l'ultimo capitolo della polemica tra Trump e i suoi detrattori in merito all'efficacia del farmaco anti-virale per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19. Trump ha spiegato ieri di aver assunto il farmaco, assieme ad altre medicine, per "qualche settimana", dopo la recente conferma di alcuni casi di contagio da coronavirus alla Casa Bianca. L'idrossiclorochina e' stato impiegato in diversi ospedali statunitensi e in tutto il mondo come trattamento per i malati di Covid-19, ma il dibattito scientifico in merito alla sua reale efficacia, e alle potenziali controindicazioni, e' ancora aperto. Trump e' stato duramente criticato dai suo detrattori, negli ultimi mesi, per aver piu' volte promosso l'idrossiclorochina come un trattamento sanitario promettente nella lotta alla pandemia di coronavirus. Diversi esperti hanno espresso il timore che la decisione di Trump di assumere personalmente il farmaco possa portare ad un nuovo boom del suo impiego, con potenziali conseguenze anche gravi su soggetti affetti da lupus, artite reumatoide e altre malattie autoimmuni.