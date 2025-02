Trump: "Putin? Si fermerà, mi ha detto che non vuole tutta l'Ucraina". E su Zelensky...

Guerra in Ucraina, il piano di Trump per la tregua (con al tavolo anche Zelensky)

La guerra in Ucraina non è mai stata vicina a una tregua come ora, ma a che costo? Questo non è ancora chiaro e l'Europa teme di restare fuori dai negoziati per la pace, dopo l'annuncio del segretario di Stato degli Usa Rubio. Da qui il vertice d'urgenza convocato da Macron a Parigi con tutti i leader dell'Ue per mostrarsi uniti e preparare una risposta alla decisione di Trump di trattare solo con Putin. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato di essere pronto a inviare truppe in Ucraina se necessario per garantire la sicurezza della Gran Bretagna e dell'Europa. Il Regno Unito sta svolgendo un ruolo di primo piano nel sostenere Kiev nella guerra contro la Russia, il che “significa anche essere pronti e disposti a contribuire alle garanzie di sicurezza per l'Ucraina mettendo le nostre truppe sul terreno, se necessario”, ha spiegato Starmer sul Daily Telegraph.

Trump ha annunciato che molto presto incontrerà Putin e ha svelato che il presidente russo "non è interessato a tutta l'Ucraina". "Penso che lui (Putin) voglia fermarsi, e questa era la mia domanda, perché se continuasse, sarebbe un grosso problema per noi, e sarebbe un grosso problema anche per me", ha detto il presidente americano durante una conversazione con la stampa della Casa Bianca scrive la Tass. "Penso che lui voglia porvi fine, e loro vogliono porvi fine in fretta", ha aggiunto Trump. "Penso che voglia smettere di combattere. Hanno una grande e potente macchina. E hanno sconfitto Hitler, hanno sconfitto Napoleone. Sai, combattono da molto tempo. L'hanno già fatto prima. Ma penso che vorrebbe smettere di combattere".

Trump ha detto che il presidente ucraino Volodmyr Zelensky sarà coinvolto nei negoziati di pace sulla guerra della Russia in Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti potrebbe incontrare il presidente russo Vladimir Putin "molto presto", ha aggiunto, rispondendo alle domande dei giornalisti a West Palm Beach domenica. "Stiamo andando avanti. Stiamo cercando di ottenere una pace con Russia e Ucraina e ci stiamo lavorando duramente", ha detto Trump. Alla domanda se Zelensky sarebbe stato coinvolto nelle conversazioni, Trump ha risposto: "Sarà coinvolto, sì".