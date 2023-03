Trump si lancia per il 2024: "Solo io posso evitare la III Guerra Mondiale"

Guerra al deep State, stop alla Terza Guerra Mondiale e all'import dalla Cina: il piano di battaglia di Trump

Donald Trump ha ufficializzato la sua candidatura per le presidenziali del 2024. E ha rilanciato la sua sfida come colui che abbatterà il “deep state”, lo Stato oscuro che si “annida” a Washington. Il tycoon lo ha detto alla convention repubblicana, parlando alla sua base. “Nel 2016 - ha detto - dissi: 'io sono la vostra voce’. Oggi aggiungo: io sono il vostro guerriero. Io sono la vostra giustizia’. E per coloro che hanno tradito: io sono la vostra condanna”.

“Spazzerò - ha aggiunto il ‘deep state’. Licenzierò i burocratici e le ombre oscure che hanno strumentalizzato il nostro sistema giudiziario e riporterò di nuovo il popolo alla guida del Paese”. Trump ha poi proseguito, attaccando l’amministrazione Biden, definita la “più corrotta nella storia americana”. E ha chiamato Hunter Biden, il figlio del presidente, “criminale”. La stessa parola è stata poi usata per il presidente Biden.

Donald Trump è tornato a rilanciare uno dei suoi cavalli di battaglia: con lui la Russia “non avrebbe mai” invaso l’Ucraina. “Sono stato il solo presidente - ha detto, parlando alla convention repubblicana - durante la cui presidenza la Russia non ha invaso nessun Paese. Io dissi: ‘Vladimir, non farlo’”. Il riferimento è al presidente russo Vladimir Putin. “Con me - ha aggiunto - non hanno preso niente, e non ho neanche dovuto minacciarli molto. Putin lo sapeva, il presidente (cinese, ndr) Xi anche”. “Non sarebbe mai successo con me”, ha poi detto Trump, riferendosi all’alleanza sul petrolio tra Cina, Iran e Russia.

Trump ha messo in guardia da una possibile Terza guerra mondiale, dicendo di essere l’unico candidato presidenziale in grado di evitarla. “Questo - ha detto, parlando alla convention repubblicana in corso a Washington - è il momento più pericoloso per la storia del nostro Paese, e Joe Biden ci sta conducendo nell’oblio”. “Voi - ha continuato - finirete per avere la Terza guerra mondiale. Noi finiremo per avere la Terza guerra mondiale se non succederà presto qualcosa”. “Io - ha aggiunto - sono l’unico candidato che può fare questa promessa: io eviterò la Terza guerra mondiale”.

“Se eletto" fermerà tutte le importazioni della Cina” per quattro anni. E’ la promessa fatta da Donald Trump, intervenendo alla convention repubblicana. Trump ha parlato di un piano quadriennale per bloccare l’accesso a tutti i prodotti cinesi. “E chiederemo conto alla Cina - ha aggiunto - per aver diffuso il Covid”.