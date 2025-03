Trump verso l'abolizione del Dipartimento dell'Istruzione

Donald Trump è pronto a firmare un ordine esecutivo per chiedere alla sua segretaria all’Istruzione Linda McMahon di attivarsi per chiudere il dipartimento che ora dirige. Come scrive l'Ansa, una bozza dell’ordine esecutivo riconosce che il presidente non ha il potere di chiudere il dipartimento dell’Istruzione, come promesso in campagna elettorale.

Servirebbero un atto del Congresso e 60 voti favorevoli al Senato per ottenere l'abolizione, cosa assai improbabile dato che i repubblicani possiedono solo 53 seggi. La bozza chiede, dunque, a McMahon di "adottare tutte le misure necessarie" per facilitare la chiusura del dipartimento "nella misura massima appropriata e consentita dalla legge".