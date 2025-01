Trump vuole la Groenlandia e manda il figlio in missione. Danesi preoccupati

Trump vuole la Groenlandia. La visita del figlio nel territorio danese e il piano

Donald Trump, ancora prima di diventare ufficialmente il nuovo presidente degli Stati Uniti, ha fatto già diversi annunci, tra questi c'è anche quello che riguarda la Groenlandia. Il tycoon vuole strappare quel territorio alla Danimarca per annetterlo agli Stati Uniti, un piano che preoccupa i danesi. Ma a pochi giorni dal messaggio inviato sui social con l'obiettivo dichiarato, ecco arrivare una mossa concreta su questo fronte, suo figlio Donald Trump Jr andrà in visita proprio in Groenlandia e questo viaggio non sembra casuale. L'annuncio arriva in un post dello stesso Trump su Truth, dopo che il presidente eletto Usa aveva rilanciato l'idea di riunire la Groenlandia agli Stati Uniti. "Abbiamo preso atto della prevista visita di Donald Trump Jr in Groenlandia", ha confermato il ministero degli esteri danese all'AFP, specificando che non si tratta di "una visita ufficiale americana".

Il presidente eletto ha scritto su Truth che suo figlio sarà accompagnato da altri "rappresentanti". “La Groenlandia è un posto incredibile e la sua gente, se e quando diventerà parte della nostra nazione, ne trarrà enormi benefici", ha scritto Trump. "Proteggeremo (la Groenlandia) e la custodiremo”, ha aggiunto. “Facciamo la Groenlandia di nuovo grande", ha scritto Trump allegando al post il video di un uomo, presentato come un abitante dell'isola, che indossa l'emblematico berretto rosso dei trumpisti con lo slogan "Make America Great Again". La visita di Donald Trump Jr, di cui non sono stati resi pubblici i dettagli, è privata, ha detto il diplomatico groenlandese, Mininnguaq Kleist, alla televisione pubblica danese DR. Secondo Kleist, Trump Jr non dovrebbe incontrare i funzionari groenlandesi durante il suo soggiorno.