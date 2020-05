Turismo: dall'Austria 'stretta' sui viaggi in Italia a Pentecoste

Il mancato rispetto dell’avvertimento che l’Austria ha imposto per viaggi verso l’Italia potrebbe causare conseguenze ai cittadini austriaci che tradizionalmente nel periodo di Pentecoste affollano le località sul lago di Garda e quelle di mare della Laguna Veneta.

Secondo il dipartimento di Diritto del lavoro presso la Camera del lavoro di Innsbruck in Tirolo, chiunque si recherà in Italia al suo rientro in Austria rischierà di dover esibire al confine un certificato medico che attesti il tampone negativo al Covid-19 con data non antecedente a quattro giorni.

In alternativa, è prevista la quarantena di due settimane con il forte rischio del mancato pagamento dello stipendio, o parte di esso, nel periodo di assenza.