Ucraina, dopo Putin Orban flirta con Xi: "Missione di pace 3.0 in Cina"

Orban dopo Mosca vola da Xi: "Missione di pace 3.0"

Dopo l'Ucraina e la Russia, ora tocca alla Cina: il primo ministro ungherese Viktor Orban sta effettuando una visita a sorpresa a Pechino per discutere le prospettive di una soluzione pacifica in Ucraina. "Missione di pace 3.0", così Orban ha intitolato una foto pubblicata lunedì mattina sulla piattaforma di social media X che lo ritrae dopo essere sceso dall'aereo a Pechino. È stato accolto dal vice ministro cinese degli affari esteri Hua Chunying e da altri funzionari. Orban ha poi incontrato il presidente cinese Xi Jinping, secondo l'emittente statale CCTV.



La visita di Orban arriva sulla scia di viaggi simili della scorsa settimana a Mosca e Kiev, dove ha proposto all’Ucraina di prendere in considerazione un accordo per un cessate il fuoco immediato con la Russia. La sua visita a Mosca ha suscitato la condanna di Kiev e dei leader europei. "Il numero di paesi che possono dialogare con entrambe le parti in guerra sta diminuendo", ha detto Orban. "L'Ungheria sta lentamente diventando l'unico paese in Europa che può parlare a tutti", ha aggiunto. All'inizio di luglio l'Ungheria ha assunto la presidenza di turno dell'UE e il presidente russo Putin ha suggerito che Orban fosse venuto a Mosca come massimo rappresentante del Consiglio europeo. Diversi alti funzionari europei hanno respinto tale suggerimento e hanno affermato che Orban non ha un mandato per altro che una discussione sulle relazioni bilaterali.

Il primo ministro ungherese, ampiamente considerato come colui che ha i rapporti più cordiali con Putin tra i leader dell’UE, ha regolarmente bloccato, ritardato o annacquato gli sforzi dell’UE per assistere Kiev e imporre sanzioni a Mosca per le sue azioni in Ucraina. Egli sostiene da tempo la cessazione delle ostilità in Ucraina, ma senza delineare cosa ciò potrebbe significare per l'integrità territoriale del Paese o per la sicurezza futura. Questa posizione ha frustrato gli alleati dell’UE e della Nato dell’Ungheria, che hanno denunciato le azioni della Russia come una violazione del diritto internazionale e una minaccia alla sicurezza dei paesi dell’Europa orientale.