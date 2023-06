Ucraina: "E' l'inizio della fine di Putin". Ma riprendono i missili su Kiev

Russia, Podolyak: "Comunque andrà è inizio della fine di Putin"

“Comunque andrà, questo è l’inizio della fine di Putin”. Ad affermarlo, in una intervista a La Repubblica, è il consigliere dell’Ufficio presidenziale Mykhailo Podolyak. “Non poteva che finire così, ce lo aspettavamo...Le prossime ventiquattro ore saranno decisive per le sorti della Federazione”, sottolinea.

“Se Prigozhin dovesse raggiungere il suo obiettivo, una parte dell’esercito regolare lo seguirà. E questo, secondo noi, avvicinerà di molto la fine della guerra”, dice Podyak. “Per noi- rileva- al momento non cambia niente, la controffensiva va avanti.Certo, è inevitabile che i disordini interni distoglieranno l'attenzione dell’esercito russo in prima linea, costretto a valutare cosa sta accadendo alle sue spalle. Se a Mosca decideranno di ritirare parte delle truppe dispiegate in Ucraina per reprimere la rivolta della Wagner, vedremo una forte accelerazione del nostro contrattacco”.

Ma la Russia intensifica gli attacchi sull'Ucraina

Ma intanto, forse proprio per celare la debolezza interna, la Russia intensifica gli attacchi sull'Ucraina. Equipaggi degli elicotteri d'attacco del gruppo aeronautico Zapad hanno lanciato 11 attacchi missilistici e bombe sulle aree di concentrazione di due brigate delle Forze armate dell'Ucraina (AFU) nella direzione di Kupyansk. Lo ha riferito alla TASS il capo del centro stampa del gruppo, Sergei Zybinsky. "Durante i combattimenti nella direzione di Kupyansk, gli equipaggi degli elicotteri d'attacco Ka-52, Mi-28 e degli aerei d'attacco Su-25 del gruppo di aviazione Zapad hanno lanciato 11 attacchi missilistici e bombe su 9 aree di concentrazione di manodopera, armi, attrezzature militari e speciali e la composizione della 14a brigata meccanizzata separata e della 103a brigata di difesa territoriale separata ", ha detto Zybinsky.

Le forze russe hanno bombardato nove comunità di confine nell'Oblast di Sumy. Lo ha riferito l'amministrazione militare dell'Oblast di Sumy su Telegram.Secondo Kyiv Independent, sono finite sotto il fuoco russo le comunità di Bilopillia, Myropillia, Krasnopillia, Yunakivka, Esman, Druzhkivka, Znob-Novhorodske, Svesa e Velyka Pysarivka. Alcune esplosioni sono state segnalate nella regione di Zaporozhzhia, dopo un allarme aereo sulla città e l'area circostante. Lo riferisce Ria Novosti che cita media ucraini.