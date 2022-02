Ucraina, G7: pronte sanzioni pesanti. Scholz: Mosca dia segni di de-escalation

Crisi Ucraina Russia, G7: pronti a sanzioni con impatto "enorme" sulla Russia

La guerra Ucraina Russia sembra essere vicina. Intanto i ministri delle Finanze del G7 in una nota congiunta fanno sapere: "I Paesi del G7 sono pronti a infliggere gravi sanzioni alla Russia, dall'impatto "enorme e immediato" nel caso di un'aggressione ai danni dell'Ucraina.

Ucraina: Scholz: "Mosca dia segnali di de-escalation"

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un messaggio su Twitter, diffuso prima della sua missione a Kiev, dove oggi incontrera' il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, e a Mosca, dove domani vedra' Vladimir Putin, ha dichiarato: "Ci aspettiamo da Mosca segnali urgenti di una de-escalation. Un'ulteriore aggressione militare avrebbe conseguenze molto pesanti per la Russia. Su questo sono assolutamente d'accordo con i nostri alleati".

"Stiamo vivendo una minaccia molto, molto seria della pace in Europa", aggiunge Scholz. "Oggi a Kiev e domani a Mosca continuera' i nostri colloqui sulla situazione ancora molto serie al confine dell'Ucraina", dice ancora il cancelliere tedesco, che sottolinea che "a Kiev per me e' importante esprimere la nostra solidarieta' e il nostro sostegno".

