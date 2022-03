Ucraina, il debito sovrano russo andrà in default

Guerra Russia-Ucraina, il conflitto continua

La guerra tra Ucraina e Russia si è intensificata. I mercati locali russi hanno finalmente aperto questa settimana, con i prezzi che riflettono un default nel debito sovrano e pressoché nessun valore nelle azioni russe. Nonostante due sessioni di negoziati, non c’è stato quasi nessun progresso per un accordo sul “cessate il fuoco”, a causa del grande divario nelle richieste delle parti.

Anche l’accordo sulla creazione di un corridoio umanitario per permettere ai civili di fuggire dall’Ucraina sembra essere fallito. Vediamo questo sviluppo come negativo, in quanto indicatore di un’ulteriore escalation. Le due domande chiave da porsi per il futuro sono: la Nato sarà coinvolta nella guerra? La Russia risulterà inadempiente sul suo debito? Per quanto riguarda la prima domanda, la Nato ha fornito armi all’Ucraina, ma si è astenuta da un intervento diretto.

Ci aspettiamo che questa sarà la linea che permarrà, anche se i rischi di un coinvolgimento della Nato stanno aumentando, data la crescente pressione da parte degli elettori. Questo rischio non è attualmente prezzato dai mercati e costituirebbe un evento molto negativo. Per quanto riguarda il debito russo, invece, in primo luogo, la settimana scorsa la Russia ha ribadito la volontà di continuare a onorare il proprio debito estero in declino: Putin aveva detto che avrebbe onorato il debito estero, ma un decreto durante il weekend ha stabilito che tutti i pagamenti in dollari saranno invece realizzati in rubli.

In secondo luogo, e più importante, la capacità russa di pagare sta diminuendo rapidamente. Oltre all’alto costo della guerra (stimato tra i $3 e i $20 miliardi al giorno), è improbabile che la Russia ottenga nuovamente l’accesso ai mercati dei capitali esteri nel medio termine, rendendo inutile continuare a onorare il debito con il rischio di esaurire le riserve estere (la Russia, in seguito alle sanzioni dei paesi occidentali, non ha più accesso a circa il 75% delle proprie riserve estere). Ci aspettiamo, dunque, che il debito sovrano russo possa andare in default.