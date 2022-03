Ucraina, in fuga al nono mese di gravidanza: nel pistoiese è nato Denis

Ucraina, in fuga al nono mese di gravidanza, in provincia di Pistoia è nato Denis

Si chiama Denis, il bambino ucraino venuto alla luce nell'ospedale di Pescia, in provincia di Pistoia, venerdì scorso. La mamma e il neonato sono stati dimessi e sono entrambi in buona salute. Ora sono ospiti a casa di una parente, anche lei ucraina, a Lamporecchio.

La mamma del piccolo, Halina, ha affrontato un viaggio di cinque giorni, insieme al marito e all’altro figlio di 4 anni e ai suoceri, per raggiungere l’Italia. Erano partiti da Ternopil, una città dell’Ucraina occidentale. Sono arrivati giovedì scorso in Valdinievole e nella tarda serata ad Halina, che era alla 39esima settimana, sono iniziate le doglie.

Giunta in ospedale nella notte è stata accolta nel reparto di ostetricia e il parto è stato seguito dalle ostetriche Sonia Selvaggi e Debora Goiorani. Il bambino alla nascita pesava 3 chili e 700 grammi. Quando è stata dimessa Halina ha regalato al personale dei dolci per ringraziarlo dell'accoglienza e dell'assistenza.

“Un gesto non dovuto da parte di persone che in questo momento sono in grave difficoltà e che ci ha commosso, abbiamo capito che è stata apprezzata la nostra accoglienza” ha commentato la referente sanitaria, la dottoressa Giuditta Niccolai.

La nascita del piccolo Denis è stata salutata anche dal Presidente della Regione, Eugenio Giani: "Benvenuto Denis! Piccolo nato all'Ospedale di Pescia da mamma fuggita dalla guerra in Ucraina! Grazie ai nostri operatori della sanità e accoglienza, la Toscana ha un grande cuore".

