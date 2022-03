Guerra Ucraina, allarme cyberattacchi in Italia. Rischiano governo e industrie

Le guerra non è solo militare ma anche informatica: rischi attacchi cyber in Italia nelle prossime ore

Domenica 6 marzo potrebbero esserci attacchi cyber in Italia "ai danni di enti governativi e industriali non meglio definiti". A lanciare l'allarme, da quanto ha raccontato AGI ed è stato poi riportato tra gli altri dal Corriere della Sera e il Giornale, è il Csirt, il Computer Security Incident Response Team dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn). "Da notizie riservate si è appreso che domenica 6 marzo potrebbero essere eseguiti attacchi cyber, legati alla situazione internazionale, ai danni di enti governativi e industriali, non meglio definiti, anche nel nostro Paese", si legge.

"Nel ricordare la necessità di adottare tutte le misure di protezione degli asset IT, in particolare quelle oggetto degli alert specifici già diffusi dall'Agenzia per la Cybersicurezza - Csirt Italia, si raccomanda prestare particolare attenzione nel giorno indicato e comunicare eventuali evidenze di attività malevole utilizzando i canali di comunicazione dello Csirt Italia", si legge ancora nel testo.

Qualcuno è già corso ai ripari, spiega il Giornale. Come la Regione Lazio, che in una nota diramata ieri sera fa sapere per voce dell’assessore alla Sanità Alessio D’Amato che "il sistema sanitario regionale (Ssr) è in stato di massima allerta ed è stato innalzato il livello di cybersicurezza. È stato attivato il monitoraggio in tempo reale dei sistemi di sicurezza. Massima attenzione alla posta elettronica, all’antivirus, ai siti esposti verso l’esterno".

