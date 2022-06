Ucraina: Mosca, su Kaliningrad evitare richiami ad art. 5 Nato

Mosca ha avvertito l'Occidente di smettere di parlare dell'attivazione dell'articolo 5 della Nato in relazione all'escalation di tensione tra Lituania e Russia dopo il blocco parziale del traffico merci verso l'exclave di Kaliningrad. "Vorrei mettere in guardia gli europei contro pericolosi giochi retorici sul tema del conflitto", ha detto il viceministro degli Esteri, Serghei Ryabkov, citati dai media russi. Il dipartimento di Stato americano ha ribadito l'impegno di Washington nei confronti dell'articolo 5 del Trattato istitutivo della Nato, in cui si afferma che un attacco a un membro dell'Alleanza e' un attacco a tutti. "La Lituania e' un membro della Nato e gli Usa sono al suo fianco. Il nostro sostegno e' blindato", ha detto il portavoce Ned Price.

Guerra Ucraina, Russia: su Kaliningrad risposta "sara' pratica non diplomatica"

Le possibili misure russe di risposta alle restrizioni del transito merci verso Kaliningrad da parte della Lituania non saranno diplomatiche, ma pratiche, e sono gia' in fase di elaborazione. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Zakharova ha sottolineato che sia l'Unione europea che la Lituania "sono state informate della necessita' di rivedere i passi compiuti". "Se cio' non dovesse accadere, verranno introdotte misure di ritorsione", ha ricordato la portavoce senza aggiungere ulteriori dettagli.

Cremlino, sanzioni Ue che bloccano Kaliningrad "inaccettabili"

Il Cremlino ha affermato che le sanzioni dell'Ue che hanno portato la Lituania a imporre il parziale divieto di transito di merci dalla Russia continentale all'exclave di Kaliningrad sono "assolutamente inaccettabili" e che Mosca "sta valutando diverse misure di ritorsione". Il portavoce della presidenza russa, Dmitri Peskov, ha aggiunto che "e' prematuro" parlare della natura e delle tempistiche delle misure che verranno adottate da Mosca.

Ucraina: sospetto attacco di droni a raffineria russa al confine

Le autorita' russe sospettano che un attacco con droni sia stato la causa dell'incendio scoppiato oggi in una raffineria di petrolio, nella regione di Rostov al confine con l'Ucraina "Secondo una versione, l'incendio e' stato causato da un attacco di droni alle installazioni tecniche dell'impianto. Sul territorio della raffineria sono stati trovati frammenti appartenenti a due droni", ha detto il governatore regionale, Vasily Golubev.