Ucraina, disgelo Mosca-Washington. Trump al NYPost: "Ho parlato con Putin, vuole finire la guerra"

Guerra Ucraina, telefonata Trump-Putin

Disgelo Mosca-Washington per quanto riguarda la guerra in Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha avuto almeno un colloquio telefonico con l'omologo russo Vladimir Putin nel tentativo di negoziare la fine della guerra in Ucraina. Lo ha riferito lo stesso Trump in un'intervista esclusiva concessa venerdì al quotidiano "New York Post" a bordo dell'Air Force One. Trump non ha fornito dettagli in merito ai colloqui con il presidente russo, ma si è detto convinto che a Putin "importi" del drammatico costo in vite umane del conflitto, che prosegue incessantemente dal febbraio 2022.

"Vuole vedere la gente smettere di morire", ha detto Trump. "Tutta quella gente morta. Giovani, bellissime persone. Sono come i vostri figli, due milioni di loro. E per nessun motivo". L'inquilino della Casa Bianca è tornato a sostenere che la guerra, in corso da tre anni, "non sarebbe mai successa" se fosse stato rieletto presidente nel 2019.

"Ho sempre avuto un buon rapporto con Putin", ha detto Trump, prima di criticare il suo predecessore, Joe Biden, definendo il suo mandato alla Casa Bianca "un imbarazzo per la nostra nazione". Il presidente degli Stati Uniti ha affermato inoltre di aver studiato con i suoi collaboratori un piano concreto per porre fine alla guerra.

"Spero avvenga in fretta. Ogni giorno muoiono persone. Questa guerra in Ucraina è terribile, e voglio porvi fine", ha detto Trump, che si è poi rivolto al consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz, chiedendogli di accelerare i preparativi per la conduzione di negoziati diretti tra le parti in conflitto: "Vogliono incontrarsi. Ogni giorno la gente muore". Trump ha detto nei giorni scorsi di voler negoziare un accordo da 500 milioni di dollari con Zelensky per l'accesso a minerali rari e gas in Ucraina in cambio di garanzie di sicurezza nell'ambito di un accordo di pace negoziato con la Russia. Il vicepresidente degli Stati Uniti, James David Vance, incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco la prossima settimana.

Guerra Ucraina, il Cremlino non conferma né smentisce la telefonata

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto di non poter né confermare né smentire una telefonata tra i presidenti russo Vladimir Putin e americano Donald Trump, di cui parla il New York Post. Tra gli Usa e la Russia, ha detto Peskov al quotidiano filogovernativo Izvestia, ci sono "comunicazioni condotte attraverso diversi canali, e sullo sfondo della molteplicità di queste comunicazioni, io personalmente potrei non essere a conoscenza di qualcosa".