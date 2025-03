Ucraina, Mosca rompe il silenzio dopo le minacce di Trump: presentate agli Usa le richieste per la fine della guerra

Guerra Ucraina, la diretta

La tregua di 30 giorni mediata dagli Usa tra Kiev e Mosca è vicina? Secondo quanto riporta Reuters la Russia avrebbe presentato agli Stati Uniti le sue richieste perla fine della guerra. Va ricordato che ieri Trump ha lanciato un ultimatum a Putin: in caso di rifiuto della tregua di 30 giorni Washington avrebbe colpito di nuovo la Russia con "devastanti sanzioni". Intanto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov attacca l'Ue: "La Führer Ursula von der Leyen vuole rimilitalizzare l'Europa", dopo la proposta della presidente della Commissione europea di un aumento della spesa per la difesa Ue. Putin ha visitato e truppe impegnate nella controffensiva nella regione di Kursk, presiedendo una riunione di ufficiali in un posto di comando.

Aereo Inviato Usa Witkoff entrato nello spazio aereo russo

L' aereo su cui viaggerebbe l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Medio Oriente, Steve Witkoff, è entrato nello spazio aero russo come mostrano i dati del flight tracker Flightradar24. L'aereo era decollato stamattina dal Qatar. La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha dichiarato mercoledì che Witkoff si sarebbe recato a Mosca questa settimana per cercare di convincere la Russia ad accettare un accordo di cessate il fuoco con l'Ucraina.

Mosca ha presentato le sue richieste per la fine della guerra

La Russia ha presentato agli Usa un elenco di richieste per raggiungere un accordo che ponga fine alla guerra e ripristini le relazioni con Washington. Lo riporta Reuters online, sostenendo che non è chiaro cosa esattamente Mosca abbia incluso nella sua lista. Funzionari russi e americani ne hanno discusso nelle ultime tre settimane e descrivono le condizioni del Cremlino come ampie e simili alle richieste presentate in precedenza da Mosca, dalla mancata adesione di Kiev alla Nato, a un accordo di non dispiegamento di truppe straniere in Ucraina fino al riconoscimento della Crimea e di 4 regioni ucraine come russe.

Mosca: Nato crea nell'Artico nuove minacce a nostra sicurezza

Le azioni della Nato nell'Artico "creano ulteriori sfide e minacce alla sicurezza della Russia e ai suoi interessi nazionali". Lo ha affermato Vladislav Maslennikov, direttore del Dipartimento per gli Affari europei del ministero degli Esteri russo. Lo riporta l'agenzia Tass. "Nelle attuali condizioni geopolitiche, su istigazione dei Paesi occidentali, purtroppo si stanno sviluppando tendenze negative nell'Artico", ha detto Maslennikov, "l'ingresso di Finlandia e Svezia nell'Alleanza e la conseguente crescente presenza della Nato nella regione hanno provocato un aumento della tensione politico-militare".

Mosca: "Nella notte distrutti 77 droni ucraini sul territorio russo"

I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto durante la notte 77 droni ucraini sulle regioni del paese. Lo ha riferito - come riporta la Tass - il ministero della Difesa russo. "Nel periodo dalle 20 del 12 marzo alle 6:36 del 13 marzo, ora di Mosca, i sistemi di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto 77 veicoli aerei senza pilota ucraini: 30 nella regione di Bryansk, 25 nella regione di Kaluga, sei nella regione di Kursk, sei nella regione di Voronezh, cinque nella regione di Rostov, cinque nella regione di Belgorod", hanno detto i funzionari.

Zelensky: "La Russia non inganni, continuano gli attacchi con droni"

"La Russia non deve ingannare simulando una disponibilità a porre fine alla guerra, perché i suoi attacchi condotti con droni continuano ogni notte". L'ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui suoi profili social.

Trump: sanzioni devastanti per Russia se non accetta la tregua

Parlando ai giornalisti nello Studio Ovale, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che le sanzioni per la Russia potrebbero essere "devastanti" se decidesse di continuare la guerra e di non accettare la tregua di 30 giorni. "Ci sono cose che si possono fare che non sarebbero piacevoli in senso finanziario", ha detto Trump, come riporta la Bbc, "sarebbe molto male per la Russia. Non voglio farlo, perché voglio ottenere la pace". Queste "questioni finanziarie" potrebbero rivelarsi "devastanti" per Mosca, ha aggiunto.