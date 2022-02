Ucraina, russi bulli per finta: la verità è che Mosca ha paura

Ucraina, gli Stati Uniti inviano le truppe di supporto (8.500). Ma ai confini di Kiev ci sono oltre 100.000 uomini di Putin

Leggo sull’“Ansa”: “Gli Usa invieranno truppe supplementari in Polonia, Germania e Romania in risposta alle crescenti tensioni con la Russia sull'Ucraina”. In realtà, si parla di meno di diecimila soldati (8.500, per l’esattezza, ma Washington non esclude nessuna option) da sparpagliare in quei tre Paesi, mentre la Russia ha schierato sulla frontiera ucraìna più di centomila fanti e carristi. Dunque una risposta militarmente risibile. Ma nei panni di Vladìmir Putin starei attento.

Perché Biden è anziano. Perché Biden è un pacifista. Perché Biden è un politico democratico. E la storia ci dice che sono proprio i politici democratici - quelli che teoricamente sembrano i più alieni dalle guerre - quelli che le cominciano. Poi tocca ai politici repubblicani, come Nixon, porvi termine. Ed è stato anche un democratico, Truman, che ha avuto il coraggio di usare due volte la bomba atomica.

Mi chiedo addirittura se questa sorta di inversione dei ruoli non derivi da una suggestione di inadeguatezza. I democratici, temendo sempre di essere considerati soft, molli e non combattivi, poi ricorrono alle armi. Mentre i repubblicani, trigger happy ed aggressivi, non hanno questi complessi, e addirittura hanno il coraggio di dichiarare che la guerra del Vietnam è persa e tanto vale ritirarsi.

Come che sia, la mossa di Biden ha un forte significato simbolico. Per molto tempo, permanendo la minaccia russa, l’Occidente ha sostenuto che la risposta, in caso d’invasione, non poteva essere che diplomatica o al massimo economica. Ed è vero che sono state progettate sanzioni economiche tanto severe – nel caso – da avere un effetto inaudito. Ora invece, spostando questi soldati, sembra si riconosca che – toh! - ad una minaccia armata si risponde con una reazione armata.